Kiev sta per essere conquistata: le difese ucraine stanno soccombendo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le difese ucraine, come previsto nel pomeriggio, stanno capitolando. Colonne militari russe sono ormai giunte in serata alle porte di Kiev. Gli uomini di Putin avrebbero ripreso il controllo dell’aeroporto di Hostomel e stanno... Leggi su europa.today (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le, come previsto nel pomeriggio,capitolando. Colonne militari russe sono ormai giunte in serata alle porte di. Gli uomini di Putin avrebbero ripreso il controllo dell’aeroporto di Hostomel e...

Advertising

EleonoraEvi : In questo momento la metropolitana di Kiev viene utilizzata come rifugio antiaereo. Siamo in Europa, nel 2022. E… - SimoneAlliva : La metropolitana di #Kiev come rifugio dall’attacco di #Putin Consiglio di seguire il grande lavoro che sta face… - PiazzapulitaLA7 : In uno scantinato di una casa di accoglienza @SoleterreOnlus a Kiev i bambini pazienti oncologici si stanno mettend… - zazoomblog : Kiev sta per essere conquistata: le difese ucraine stanno soccombendo - #essere #conquistata: #difese #ucraine - FlwrsRiccardo : RT @ComunistaRosso: Zelensky non è meglio di Putin. Sta mandando alla guerra civili che hanno un addestramento di 1/3 giorni. 10 mila fucil… -