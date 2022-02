Juve, Kaio Jorge operato: comunicato ufficiale e tempi di recupero (Di giovedì 24 febbraio 2022) TORINO - L'attaccante brasiliano della Juventus Kaio Jorge si è infortunato ieri nella partita tra l'Under 23 bianconera e la Pro Patria nel recupero della 22esima giornata del campionato di Serie C ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 febbraio 2022) TORINO - L'attaccante brasiliano dellantussi è infortunato ieri nella partita tra l'Under 23 bianconera e la Pro Patria neldella 22esima giornata del campionato di Serie C ...

Advertising

DiMarzio : Intervento perfettamente riuscito per l'attaccante della @juventusfc #KaioJorge - Andrea55310163 : RT @EdoardoMecca1: Ho letto che gli infortuni di McKennie e Kaio Jorge sono frutto dell’incapacità di allenare da parte di chi siede sulla… - JuveReTweet : RT @junews24com: Kaio Jorge scrive ai tifosi: «Tornerò più forte» - FOTO - - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Juventus, intervento riuscito per Kaio Jorge: arriva il comunicato del cl… - infoitsport : Juve, UFFICIALE: operazione riuscita per Kaio Jorge, out 8 mesi -