Juve, Dybala insoddisfatto (Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo quanto riferito da TuttoJuve.com, Paulo Dybala non sarebbe soddisfatto dall’offerta presentata dalla Juve per il rinnovo del contratto.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo quanto riferito da Tutto.com, Paulonon sarebbe soddisfatto dall’offerta presentata dallaper il rinnovo del contratto....

Advertising

GiovaAlbanese : #Arrivabene sui contratti in scadenza alla #Juventus: «Discuteremo il rinnovo di #Dybala e degli altri. Lo faremo c… - GiovaAlbanese : ?? Aggiornamento infortunati ? ?? #Dybala: elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. I tempi di… - forumJuventus : GdS- Del Piero: 'Juve favorita agli ottavi, ma i quarti non siano l'obiettivo minimo. È una squadra ad alto potenzi… - juve_grecchi : RT @LeonettiFrank: A Empoli sicuri 8 assenti, quasi una squadra intera: Rugani, Dybala, Bernardeschi, Chiellini, A.Sandro più i lungo degen… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Se la Juve non si accorda con Dybala, pronte in quattro -