Juve, due passi avanti e uno indietro: con Allegri rimane la paura come con Sarri e Pirlo (Di giovedì 24 febbraio 2022) A sorpresa, Sacchi elogia la Juventus: “grandi progressi” ha detto, anche se vanno aggiustati i dettagli. Molto più severi... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) A sorpresa, Sacchi elogia lantus: “grandi progressi” ha detto, anche se vanno aggiustati i dettagli. Molto più severi...

Advertising

GiovaAlbanese : #Arrivabene sui contratti in scadenza alla #Juventus: «Discuteremo il rinnovo di #Dybala e degli altri. Lo faremo c… - cmdotcom : Juve, due passi avanti e uno indietro: con Allegri rimane la paura come con Sarri e Pirlo - sportli26181512 : Juve, due passi avanti e uno indietro: con Allegri rimane la paura come con Sarri e Pirlo: A sorpresa, Sacchi elogi… - pccpla : RT @Gazzetta_it: Più Jorginho o Milinkovic? La ricostruzione continua a centrocampo: i due scenari - Silvia_Mio86 : RT @chiccochiesa: Parlano di Juve e Barça in banter era, ma almeno una delle due gioca a calcio, hanno idea di cosa fare in campo e non si… -