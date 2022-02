Interrail, il viaggio in treno per l’Europa è gratis per i giovani: 70.000 biglietti offerti dall’Ue. Per averli bisogna risolvere un quiz (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono 70.000 i biglietti Interrail per i giovani che vogliono viaggiare gratis in tutta Europa. Ad offrirli è DiscoveryEU, il programma dell’Unione Europea che è appena ripartito, dopo i lunghi mesi di stop causati dalla pandemia, anche se tutto potrebbe cambiare vista la grave situazione in Ucraina. Inizialmente erano 60.000 i ticket previsti, poi ne sono stati aggiunti altri 10.000. Inoltre da quest’anno, come ha annunciato la commissaria per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù Mariya Gabriel, si ampliano anche i Paesi: possono partecipare a DiscoverEU anche i ragazzi di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Serbia, Macedonia del Nord e Turchia. Per tutti i criteri da rispettare sono i seguenti: aver compiuto 18 anni, compilare un form in cui si illustra il programma di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono 70.000 iper iche vogliono viaggiarein tutta Europa. Ad offrirli è DiscoveryEU, il programma dell’Unione Europea che è appena ripartito, dopo i lunghi mesi di stop causati dalla pandemia, anche se tutto potrebbe cambiare vista la grave situazione in Ucraina. Inizialmente erano 60.000 i ticket previsti, poi ne sono stati aggiunti altri 10.000. Inoltre da quest’anno, come ha annunciato la commissaria per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù Mariya Gabriel, si ampliano anche i Paesi: possono partecipare a DiscoverEU anche i ragazzi di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Serbia, Macedonia del Nord e Turchia. Per tutti i criteri da rispettare sono i seguenti: aver compiuto 18 anni, compilare un form in cui si illustra il programma di ...

