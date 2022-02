I russi non ci stanno. Chi protesta contro la guerra (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono cominciate le proteste in russia contro gli attacchi in Ucraina. In 24 città diverse, tra cui Ekaterinburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk, San Pietroburgo e Mosca, centinaia di persone si sono radunate per esprimere il proprio dissenso sull’operazione militare cominciata stamattina. Ovd-Info, sito di informazione sulle operazioni svolte dalle forze dell’ordine pubblico, ha segnalato che ad ora ci sono stati 167 arresti. “Qualsiasi atto provocatorio o aggressivo contro gli agenti sarà immediatamente represso”, ha dichiarato il ministero dell’Interno russo. Le autorità hanno avvertito che adotteranno tutte le misure necessarie per mantenere l’ordine pubblico: “Non cedete al richiamo di azioni illegali, avvertite famigliari e amici minorenni a non partecipare ad eventi non autorizzati”. L’analista Pavel Podvig ha postato su Twitter un ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono cominciate le proteste ingli attacchi in Ucraina. In 24 città diverse, tra cui Ekaterinburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk, San Pietroburgo e Mosca, centinaia di persone si sono radunate per esprimere il proprio dissenso sull’operazione militare cominciata stamattina. Ovd-Info, sito di informazione sulle operazioni svolte dalle forze dell’ordine pubblico, ha segnalato che ad ora ci sono stati 167 arresti. “Qualsiasi atto provocatorio o aggressivogli agenti sarà immediatamente represso”, ha dichiarato il ministero dell’Interno russo. Le autorità hanno avvertito che adotteranno tutte le misure necessarie per mantenere l’ordine pubblico: “Non cedete al richiamo di azioni illegali, avvertite famigliari e amici minorenni a non partecipare ad eventi non autorizzati”. L’analista Pavel Podvig ha postato su Twitter un ...

