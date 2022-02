Guerra in Ucraina, problemi per Abramovich: respinto il ritorno a Londra? (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Guerra in Ucraina di ripercuote anche sul resto del mondo. Roman Abramovich potrebbe non far più ritorno a Londra La Guerra in Ucraina crea problemi anche a Roman Abramovich. Scaduto il suo visto d’oro nel 2018, il patron del Chelsea ha fatto sporadiche apparizioni in quel di Londra, complice l’attacco degli agenti del Cremlino contro l’ex spia russa Serghej Skripal. Con l’attacco dell’esercito russo, però, le cose si complicano per il patron dei Blues. Come riferisce la stampa britannica, infatti, il Governo UK appare intenzionato a bocciare qualsiasi tentativo di Abramovich di richiedere un nuovo visto o tornare stabilmente a vivere nella capitale inglese. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laindi ripercuote anche sul resto del mondo. Romanpotrebbe non far piùLaincreaanche a Roman. Scaduto il suo visto d’oro nel 2018, il patron del Chelsea ha fatto sporadiche apparizioni in quel di, complice l’attacco degli agenti del Cremlino contro l’ex spia russa Serghej Skripal. Con l’attacco dell’esercito russo, però, le cose si complicano per il patron dei Blues. Come riferisce la stampa britannica, infatti, il Governo UK appare intenzionato a bocciare qualsiasi tentativo didi richiedere un nuovo visto o tornare stabilmente a vivere nella capitale inglese. L'articolo proviene da Calcio News ...

