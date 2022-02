Guerra in Ucraina c' è chi dice no | i pacifisti non disarmano

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Se una diplomazia "dal basso" esiste ancora, è questo il momento per dimostrarlo. Non solo sui social ma nelle piazze. Con la forza dei propri valori e delle proposte messe in campo. Diplomazia dal ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - fanpage : #RussiaUkraineConflict Una donna e un bambino guardano fuori dal finestrino di un autobus mentre scappano dalla gu… - mmontagnana : RT @ArmoniosiAccent: Dedicate pochi minuti leggendo l'analisi ineccepibile di Toni Capuozzo su ciò che sta accadendo tra Russia e Ucraina.… - StefanoTardugno : RT @intuslegens: Hanno armato l'Ucraina. Hanno voluto estendere la NATO fino al confine russo contro ogni patto. Hanno messo #Putin davanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Ucraina

... Pechino guarda alla risposta di Biden per attaccare Taiwan Accordo tra Pechino e Russia sul gas, Europa in allerta Non c'è bisogno dellatra Russia e, Putin l'ha già vinta: Kiev non ...Giorgio Chiellini ha scelto di commentare la crisicon una serie di post su Twitter , ...e la mia solidarietà sono rivolti al popolo ucraino e a tutte le persone vittime di questa". ...Le immagini mostrano decine e decine di auto in attesa di raggiungere i distributori Dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l’attacco in Ucraina, centinaia di cittadini, alle prime or ...La presidente Paola Crestani: "La guerra annienta, fa arretrare e rallenta ogni tipo di progresso. Noi, che dal 1957 ci occupiamo di salute in Africa, vediamo ogni giorno il deserto che lascia" ROMA - ...