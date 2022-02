GF Vip | Davide prova ad uscire dalla porta rossa | la reazione in lacrime di Lulù Cosa è successo 

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La sesta edizione del GF Vip finirà con la finalissima attesa per il 24 marzo 2022. Prima di allora però c’è ancora chi deve conquistarsi un posto in finale ed evitare di essere eliminato. LEGGI ANCHE : — GF VIP, Alex Belli invia un video a sorpresa Barbara D’Urso:dichiaraè tra i concorrenti ad essersi assicurata un posto in finale, mentreSilvestri ancora no e uno dei suoi scherzi ha fatto tremare proprio la princess. Fonte: TwitterFonte TwitterLo scherzo diche ha spaventatoSu Twitter infatti, gli utenti hanno notato che– nel cuore della notte – ha fatto uno scherzo agli altri concorrenti, minacciando tutti dida un momento all’altro e dirigendosi verso la fatidica...

Notte turbolenta nella Casa del Grande Fratello. Se da una parte Miriana Trevisan ha svelato di aver visto un fantasma , dall'altraSilvestri ha provato ad uscire dalla dimora di Cinecittà creando il caos tra gli altri Vipponi.......Silvestri e Katia Ricciarelli dovrà salutare i suoi compagni ed uscire dalla porta rossa per sempre, a chi toccherà? In vista del nuovo appuntamento con il Grande Fratellotornano anche ...Lulù è tra i concorrenti ad essersi assicurata un posto in finale, mentre Davide Silvestri ancora no e uno dei suoi scherzi ha fatto tremare proprio la princess.(LettoQuotidiano) Lulù Selassié è la seconda finalista e adesso può godersi un po’ di riposo in vista della finale. Duro affondo al GF Vip: Lulù Selassié smaschera Davide Silvestri. (instaNews) ...