Gf Vip 6 | Alex Belli torna sui social con un video super trash e spende parole d’amore per…

Leggi su isaechia

(Di giovedì 24 febbraio 2022)ha davvero lasciato l’Italia? Il messaggio eche ha postato sul suo canale Instagram personale sembra non lasciar alcun dubbio. L’ex attore di Centro Vetrine sta infatti mostrando a tutto il pubblico che è davvero in grado di fare sempre il suo “colpo di scena”. Dopo aver abbandonato la casa del Gf Vip 6 nella scorsa puntata,è rientrato a casa sua ma solo per poco tempo. A quanto pare, infatti sembra che abbia fatto subito le valigie per poter raggiungere il suo amato deserto. Ha pubblicato unsul suo canaleche lo mostra intento alla profonda meditazione e si è lasciato andare ad una dedicaper la sua amata Delia Duran: Dopo tantespese, energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto ...