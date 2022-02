Genoa-Inter, Blessin: “Dovremo essere bravi a non farli giocare” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Sarà molto importante da parte nostra riuscire a non farli giocare. Dovremo essere aggressivi e Dovremo cercare di metterli in difficoltà il più possibile. Viste le loro qualità individuali penso proprio che per noi sarà una gara difficile”. Così Alexander Blessin presenta la sfida tra Genoa e Inter in programma venerdì 25 febbraio al Ferraris. Un “testacoda” in cui i liguri dovranno fare a meno di Bani, Criscito, Vanheusden e Piccoli, ma potranno contare sul ritorno di Amiri: “Sta bene e si è allenato per tutta la settimana, ha recuperato le forze e avrà il suo spazio”, ha infatti spiegato il tecnico tedesco. Sulla necessità di fare punti: “Noi ci crediamo tutti e io ci credo. L’Inter ha perso l’ultima partita e verrà qui per ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Sarà molto importante da parte nostra riuscire a nonaggressivi ecercare di metterli in difficoltà il più possibile. Viste le loro qualità individuali penso proprio che per noi sarà una gara difficile”. Così Alexanderpresenta la sfida train programma venerdì 25 febbraio al Ferraris. Un “testacoda” in cui i liguri dovranno fare a meno di Bani, Criscito, Vanheusden e Piccoli, ma potranno contare sul ritorno di Amiri: “Sta bene e si è allenato per tutta la settimana, ha recuperato le forze e avrà il suo spazio”, ha infatti spiegato il tecnico tedesco. Sulla necessità di fare punti: “Noi ci crediamo tutti e io ci credo. L’ha perso l’ultima partita e verrà qui per ...

