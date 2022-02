Fondi Piemonte: processo bis, nove condanne a Torino (Di giovedì 24 febbraio 2022) È terminato con 9 condanne a Torino il processo per la cosiddetta rimborsopoli bis degli ex consiglieri regionali del Piemonte. Il caso riguardava la legislatura 2006 - 2010 e si riferiva all'uso, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) È terminato con 9ilper la cosiddetta rimborsopoli bis degli ex consiglieri regionali del. Il caso riguardava la legislatura 2006 - 2010 e si riferiva all'uso, ...

Advertising

poliziadistato : Con un mezzo per trasporto disabili rubato in Piemonte hanno compiuto 5 rapine in poche ore. Poliziotti commissari… - Ansa_Piemonte : Fondi Piemonte: processo bis, nove condanne a Torino. Quattro anni la pena più elevata, prescritti episodi prima 20… - PdComuneTo : Come ???????????? ?????????????? ?????????????????????? e come Maggioranza abbiamo chiesto alla Regione Piemonte di inserire l’area dell’ex… - paolo_bongio : RT @crpiemonte: L'odg di @paolo_bongio impegna a una transizione ecologica graduale, che tuteli i posti di lavoro e semplifichi gli iter au… - crpiemonte : L'odg di @paolo_bongio impegna a una transizione ecologica graduale, che tuteli i posti di lavoro e semplifichi gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Piemonte Fondi Piemonte: processo bis, nove condanne a Torino ...per la cosiddetta rimborsopoli bis degli ex consiglieri regionali del Piemonte. Il caso riguardava la legislatura 2006 - 2010 e si riferiva all'uso, considerato improprio dalla procura, dei fondi ...

Saluzzo: la Giunta dice no alla legge regionale 'Allontanamento zero' ... la giunta di Saluzzo si unisce a tante altre in tutto il Piemonte e a numerosi Consigli comunali ... stabilizzare i contratti precari, aumentare i fondi per la salute mentale e le dipendenze, ridurre i ...

Fondi Piemonte: processo bis, nove condanne a Torino Agenzia ANSA Fondi Piemonte: processo bis, nove condanne a Torino È terminato con 9 condanne a Torino il processo per la cosiddetta rimborsopoli bis degli ex consiglieri regionali del Piemonte. (ANSA) ...

Sanità, stanziati 50 milioni per abbattere le liste d’attesa. Tutti i dettagli Prosegue il lavoro della Regione Piemonte sul fronte della riduzione delle liste d’attesa: come anticipato, è previsto un investimento di circa 50 milioni di euro per recuperare le prestazioni che i d ...

...per la cosiddetta rimborsopoli bis degli ex consiglieri regionali del. Il caso riguardava la legislatura 2006 - 2010 e si riferiva all'uso, considerato improprio dalla procura, dei...... la giunta di Saluzzo si unisce a tante altre in tutto ile a numerosi Consigli comunali ... stabilizzare i contratti precari, aumentare iper la salute mentale e le dipendenze, ridurre i ...È terminato con 9 condanne a Torino il processo per la cosiddetta rimborsopoli bis degli ex consiglieri regionali del Piemonte. (ANSA) ...Prosegue il lavoro della Regione Piemonte sul fronte della riduzione delle liste d’attesa: come anticipato, è previsto un investimento di circa 50 milioni di euro per recuperare le prestazioni che i d ...