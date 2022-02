Fincantieri: costruirà 6 navi robotizzate per Ocean Infinity (Di giovedì 24 febbraio 2022) Fincantieri costruirà 6 navi robotizzate per Ocean Infinity, la cui flotta di navi a controllo remoto "Armada" si espanderà a 23 navi, diventando di gran lunga la più grande al mondo. Le navi, lunghe ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022)per, la cui flotta dia controllo remoto "Armada" si espanderà a 23, diventando di gran lunga la più grande al mondo. Le, lunghe ...

