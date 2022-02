Ferrari: «Fino a ieri capivo la ratio di Putin, ora non lo seguo più» (Di giovedì 24 febbraio 2022) «Oggi fatico a riconoscere una razionalità nell'azione politica del presidente russo». È molto amareggiato, il professor Aldo Ferrari, ordinario a Ca' Foscari a Venezia e direttore del Programma di ricerca dell'Ispi di Milano su Russia, Caucaso e Asia Centrale. Fra i massimi esperti dello spazio post-sovietico in Italia, Ferrari non è mai stato ostile in modo preconcetto a Putin. Ma dopo l'aggressione all'Ucraina qualcosa è cambiato, come spiega in quest'intervista. Professor Ferrari, lei ha sempre cercato di capire Putin e la Russia. Cosa pensa dell'operazione militare che ha lanciato in Ucraina? «Sì, è vero. In tutti questi anni di crescente contrapposizione fra la Russia e l'Occidente, io da studioso della storia e della cultura russa mi sono sforzato di comprendere le ragioni della Russia. E ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 febbraio 2022) «Oggi fatico a riconoscere una razionalità nell'azione politica del presidente russo». È molto amareggiato, il professor Aldo, ordinario a Ca' Foscari a Venezia e direttore del Programma di ricerca dell'Ispi di Milano su Russia, Caucaso e Asia Centrale. Fra i massimi esperti dello spazio post-sovietico in Italia,non è mai stato ostile in modo preconcetto a. Ma dopo l'aggressione all'Ucraina qualcosa è cambiato, come spiega in quest'intervista. Professor, lei ha sempre cercato di capiree la Russia. Cosa pensa dell'operazione militare che ha lanciato in Ucraina? «Sì, è vero. In tutti questi anni di crescente contrapposizione fra la Russia e l'Occidente, io da studioso della storia e della cultura russa mi sono sforzato di comprendere le ragioni della Russia. E ...

