Fermare Putin | ora L’Occidente faccia sul serio

Leggi su formiche

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Vladimirha fatto una scommessa:non far niente diperl’invasione in Ucraina e la Russia non ha niente da temere. Continua a vagheggiare di peace-keeping mentre invia oltreconfine duecentomila soldati russi. Ha perfino il coraggio di sostenere che l’Ucraina, un Paese con una storia plurisecolare, è un’invenzione sovietica, che non è mai stata una nazione sovrana. Un assunto che, isolato, vale anche per l’Europa. Per la Germania prima di Otto von Bismarck. Per l’Italia, prima che il conte Camillo Benso di Cavour e la Casa di Savoia ne facessero uno Stato. La è concezione didella storia europea non solo è esoterica ma anche completamente asservita ai suoi interessi. Neanche l’appello pubblico all’ultimo minuto del presidente Volodymyr Zelensky ha avuto effetto, ...