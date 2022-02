E Navalny tuona dal carcere | Putin pagherà

Leggi su formiche

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Anche da dietro le sbarre la voce di Alexeisi fa sentire. Durante l’udienza della Corte distrettuale di Lefortovo ha pronunciato dure parole sull’invasione in corso dell’esercito russo in Ucraina. “Voglio che la corte metta per iscritto che sto chiedendo che la guerra sia fermata ora. Le persone che hanno scatenato questa guerra sono gangster e ladri”., rinchiuso neldi IK-2 (vicino Mosca) da gennaio del 2021, condannato a tre anni e mezzo di reclusione per “aver violato la libertà vigilata”, rischia ora una nuova condanna. Nel processo l’accusa è di appropriazione indebita e di aver sottratto denaro dalle donazioni inviate alla FBK, la sua fondazione che lotta contro la corruzione politica, ma anche di ingiuria contro un giudice nel corso di un processo: rischia fino a 15 anni di...