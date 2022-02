Crisi Russia-Ucraina: la disinformazione sul conflitto (in aggiornamento) (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella notte italiana tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio 2022 la Russia ha lanciato un’operazione militare nella parte orientale dell’Ucraina, che nel giro di poche ore ha causato bombardamenti in varie aree del Paese, compreso l’aeroporto della capitale Kiev. L’offensiva russa è stata formalmente giustificata in diretta tv da Vladimir Putin con l’esigenza di «difendere le persone che sono state vittime degli abusi e del genocidio del regime di Kiev» e di «demilitarizzare e denazificare l’Ucraina». Il riferimento è in primo luogo alla situazione nel Donbass, regione che comprende le repubbliche separatiste filo-russe di Donetsk e Lugansk, autodichiaratesi indipendenti durante la Crisi tra Russia e Ucraina del 2014 e riconosciute unilateralmente da Putin lo scorso 21 febbraio ... Leggi su facta.news (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella notte italiana tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio 2022 laha lanciato un’operazione militare nella parte orientale dell’, che nel giro di poche ore ha causato bombardamenti in varie aree del Paese, compreso l’aeroporto della capitale Kiev. L’offensiva russa è stata formalmente giustificata in diretta tv da Vladimir Putin con l’esigenza di «difendere le persone che sono state vittime degli abusi e del genocidio del regime di Kiev» e di «demilitarizzare e denazificare l’». Il riferimento è in primo luogo alla situazione nel Donbass, regione che comprende le repubbliche separatiste filo-russe di Donetsk e Lugansk, autodichiaratesi indipendenti durante latradel 2014 e riconosciute unilateralmente da Putin lo scorso 21 febbraio ...

