Covid oggi Basilicata, 508 contagi e 2 morti: bollettino 24 febbraio (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – In Basilicata sono 508 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 24 febbraio, su un totale di 3.258 tamponi (molecolari e antigenici). Si segnalano 2 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Potenza e Rionero in Vulture. Sono state registrate 556 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 113 (+3) di cui 2 in terapia intensiva: 63 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 50 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.800. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 949 somministrazioni. Finora 466.949 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Insono 508 i nuovida coronavirus registrati, 24, su un totale di 3.258 tamponi (molecolari e antigenici). Si segnalano 2 decessi per-19. Sono i dati delregionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Potenza e Rionero in Vulture. Sono state registrate 556 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 113 (+3) di cui 2 in terapia intensiva: 63 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 50 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono circa 19.800. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 949 somministrazioni. Finora 466.949 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino ...

