Cosa ne pensa la vera Rachel Williams di “Inventing Anna” (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’uscita di Inventing Anna ha riacceso gli animi dei diretti interessati. La nuova serie TV di Shonda Rhimes è arrivata su Netflix a febbraio 2022 raccontando la storia vera di Anna Sorokin, che si è spacciata per un’ereditiera tedesca dal marcato accento russo per truffare l’élite newyorkese. I più la conosceranno con il suo alias, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’uscita diha riacceso gli animi dei diretti interessati. La nuova serie TV di Shonda Rhimes è arrivata su Netflix a febbraio 2022 raccontando la storiadiSorokin, che si è spacciata per un’ereditiera tedesca dal marcato accento russo per truffare l’élite newyorkese. I più la conosceranno con il suo alias, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

myrtamerlino : Una grande multinazionale che ha fatto profitti per oltre 100 miliardi di dollari, cosa pensa di fare ora? Di licen… - robertosaviano : 'Non mi sono mai pentita di essere testimone di giustizia, anche se lei saprà come me cosa vuol dire una vita blind… - ilPontormo : RT @kat_prima: @LiaQuartapelle @luigidimaio Questo dovrebbe farvi capire cosa pensa il resto del mondo di voi. In Italia cani e porci posso… - Dario_Donato : Pensa ai ragazzi giovani che sono cresciuti girando l'Europa con RyanAir, con FlixBus, che hanno fatto l'Erasmus.… - Bucciabu : RT @Gengiskan73: Pensa a rompere le palle per otto anni ad un orso grizzly...Cosa potrebbe andare storto? -