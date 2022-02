Claudio Mandia, morto per trattamenti educativi illegali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ancorché l’informazione sia - giustamente - concentrata sui venti di guerra che spirano sinistri al confine tra Ucraina e Russia, la cronaca ha imposto la vicenda del giovane diciassettenne Claudio Mandia, un ragazzone di Battipaglia trovato morto nel prestigioso College statunitense che frequentava, la “Ef Academy” di New York. L’ipotesi del malore - fatta trapelare in prima battuta - era stata immediatamente scartata dalla famiglia che ha denunziato ‘trattamenti inimmaginabili’ da parte della struttura scolastica. Le indagini in corso oggi virano verso il suicidio del ragazzo, punito per avere copiato un test e perciò separato dai suoi compagni, sgomberato dalla sua camera-dormitorio e isolato per giorni, almeno tre, in uno stanzino presidiato da un addetto alla security interna che, come ai carcerati, ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ancorché l’informazione sia - giustamente - concentrata sui venti di guerra che spirano sinistri al confine tra Ucraina e Russia, la cronaca ha imposto la vicenda del giovane diciassettenne, un ragazzone di Battipaglia trovatonel prestigioso College statunitense che frequentava, la “Ef Academy” di New York. L’ipotesi del malore - fatta trapelare in prima battuta - era stata immediatamente scartata dalla famiglia che ha denunziato ‘inimmaginabili’ da parte della struttura scolastica. Le indagini in corso oggi virano verso il suicidio del ragazzo, punito per avere copiato un test e perciò separato dai suoi compagni, sgomberato dalla sua camera-dormitorio e isolato per giorni, almeno tre, in uno stanzino presidiato da un addetto alla security interna che, come ai carcerati, ...

