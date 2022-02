Campidoglio | manifestazione lavoratori Sheraton | Cicerone | Majestic e Ambasciatori Palace

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma – Idegli hotel, circa 200 persone, stanno manifestando da questa mattina in piazza delmentre nell’aula Giulio Cesare è in corso la seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina dedicata alla crisi del turismo. I dipendenti dei 4 alberghi, supportati da Cgil, Cisl e Uil, chiedono alle aziende proprietarie di bloccare i licenziamenti annunciati in vista delle ristrutturazioni interne che porteranno tutte le strutture a riaprire rinnovate dopo la fine della pandemia. “Dall’aula arriva un segnale importante- ha commentato Natale Di Cola, segretario della Cgil Roma e Lazio- ma devono scaturire iniziative nazionali per bloccare questi licenziamenti. Le aziende stano rifiutando gli ...