Cambio di programmazione Rai last minute: annullata l'ultima puntata di Doc 2 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Improvviso Cambio di programmazione in casa Rai. La rete nazionale ha deciso di annullare l'ultima puntata di Doc 2 – nelle tue mani. La comunicazione è arrivata poco fa. Questo giovedì 24 Febbraio non ci sarà la fiction campione d'incassi di Rai Uno Perché l'ultima puntata di Doc 2 – nelle tue mani è stata annullata? Il cambiamento di programmazione del prime time di Rai 1 è stato imprevisto, ma dettato dalle circostanze in cui stiamo vivendo. Doc 2 – Nelle tue mani non andrà in onda a causa della guerra tra Russia e Ucraina. La Rai stasera in televisione trasmetterà uno speciale del Tg1 per approfondire il conflitto bellico e fornire tutti gli aggiornamenti sulla crisi Russia-Ucraina.

