Calciomercato Roma | Mourinho fa festa | colpaccio di Pinto in estate

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News I giallorossi avrebbero messo nel mirino il centrocampista granata Secondo quanto riportato da 'Ilnista', lastarebbe pensando al centrocampista argentino del Torino, Lucas Xhaka, per rinforzare il proprio reparto nella prossima.? Lacontinuerà a spingere in modo aggressivo sul mercato e, si spera, a costruire affari significativi da qui ai prossimi mesi. I giallorossi hanno bisogno di nuovi inserimenti, soprattutto a centrocampo.sta facendo delle mosse per fornire a Joseun giocatore funzionale. Il mercato entra nel cuore della, con la dirigenza giallorossa pronta a investire in nuovi giocatori in. Molti sono i profili indagati dal club capitolino che cercano di rendergli utile il nuovo ...

Advertising

cmdotcom : Guerra in #Ucraina, anche l'ex #Roma #Fonseca è bloccato a Kiev con moglie e figli - SkySport : La Roma senza cessioni: una squadra in grado di vincere la Champions? #SkySport #Roma #Champions #UCL - infoitsport : Calciomercato, da Roma a Torino! C’è l’offerta ufficiale - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaVerona verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Roma, Abraham ai sal… - TuttoASRoma24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaVerona #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Roma, Abraham ai saluti: il Chelsea l… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

AsRomaLive.it

Juventus, Sabitzer via dal Bayern: duello cone Milan Sabitzer © LaPressePer Sabitzer il primo anno al Bayern Monaco sta scorrendo sotto le attese. Le apparizioni complessive sono ...... alla ricerca del decimo gol stagionale: l'arrivo in doppia cifra del croato è dato a 3,75 mentre vale 12 volte la posta il gol di Kostas Manolas, exe Napoli, già a segno contro i nerazzurri ...Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Si ferma al playoff la corsa della Lazio in Europa League. Ai biancocelesti, sconfitti 2-1 al 'Do Dragao' non basta il 2-2 dell'Olimpico con il Porto. Il gol di Immobile ...Diretta Napoli Barcellona streaming video tv: formazioni, quote e risultato live della partita valida per i play off di Europa League. 1-1 all'andata ...