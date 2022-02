Borsa: Milano cede il 5,3%,Ftse Mib su minimi luglio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oscilla di poco superata metà giornata Piazza Affari che conferma il deciso calo attorno al 5,3% sull'effetti dell'attacco della Russia all'Ucraina che pesa su tutti i listini. Il Ftse Mib a 24.591 è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oscilla di poco superata metà giornata Piazza Affari che conferma il deciso calo attorno al 5,3% sull'effetti dell'attacco della Russia all'Ucraina che pesa su tutti i listini. IlMib a 24.591 è ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Guerra in Ucraina, Borsa Milano tocca -5% #ucraina #crisiucraina #guerra #mercati - ultima_ora : RT @ultimenotizie: La Borsa di Milano apre in deciso calo sugli effetti dell'attacco russo all'#Ucraina. Il primo Ftse Mib cede l'1,81% a 2… - tiziana_lisa : RT @ilbisa2: La guerra in Ucraina travolge i mercati: il prezzo di gas vola del +32%, quello del petrolio del +7%. Crolla la borsa di Milan… - antbar12 : RT @ilbisa2: La guerra in Ucraina travolge i mercati: il prezzo di gas vola del +32%, quello del petrolio del +7%. Crolla la borsa di Milan… - Dome689 : RT @TgLa7: La #Borsa di Milano cade ancora più giù: -5% #RussiaUkraineConflict -