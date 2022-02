“Bloccato in hotel” | caos in Ucraina | De Zerbi non può tornare in Italia

Advertising

ninoBertolino : RT @GoalItalia: De Zerbi bloccato in hotel a Kiev ????? L'Ucraina ufficializza la sospensione del campionato ????? - GoalItalia : De Zerbi bloccato in hotel a Kiev ????? L'Ucraina ufficializza la sospensione del campionato ????? - internewsit : #Kiev bombardata. Roberto #DeZerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, è bloccato in Ucraina - - 361_magazine : #Ucraina sospeso il campionato di calcio, l'allenatore italiano #DeZerbi bloccato a #Kiev - ErsyC : Mel mezzo anche #Dezerbi è bloccato in hotel con famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Bloccato hotel

... ( Matteo Spiazzi, il regista con cui Katia lavora, ndr ) che le ha sentite vicine al suoe ... tutto, lo hanno rimandato indietro. Siamo quindi venuti di corsa in ambasciata, per farci ...... alle persone scorbutiche, come quello che ti suona il clacson mentre seinel traffico. "... Dopo tanti, treni, viaggi in auto, panini... sento il bisogno di sgranchire un po' i muscoli e ...Altissima tensione in tutta Europa, questa mattina, dopo l’avvio delle operazioni militari della Russia di Putin La Russia di Putin ha avviato le operazioni militari in Ucraina. In questo momento migl ...L’allenatore ex Sassuolo, però, è ritornato in Ucraina ed attualmente è bloccato in un hotel insieme al suo staff tecnico, composto da diversi italiani. La paura sale anche perché, nelle vicinanze ...