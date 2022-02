ATP Dubai 2022, Jannik Sinner cede in maniera netta a Hurkacz ed esce dalla top10 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il miglior Hubert Hurkacz di questa stagione mette fine al cammino di Jannik Sinner nel torneo ATP di Dubai e lo supera anche in classifica mondiale, estromettendolo dalla Top-10 del ranking. Finisce con un doppio 6-3 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco in favore del polacco, che conquista la semifinale, la prima della carriera in un ATP 500. L’altoatesino ha perso il suo secondo match dell’anno (il precedente era il quarto di Melbourne con Tsitsipas) ed oggi è apparso un po’ stanco e in difficoltà negli spostamenti laterali, tutto questo dovuto anche anche la positività al Covid-19 che gli ha fatto perdere le ultime settimane di gioco. Il prossimo appuntamento per Sinner sarà con la maglia azzurra, visto che sarà impegnato in Coppa Davis nella sfida dell’Italia ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il miglior Hubertdi questa stagione mette fine al cammino dinel torneo ATP die lo supera anche in classifica mondiale, estromettendoloTop-10 del ranking. Finisce con un doppio 6-3 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco in favore del polacco, che conquista la semifinale, la prima della carriera in un ATP 500. L’altoatesino ha perso il suo secondo match dell’anno (il prente era il quarto di Melbourne con Tsitsipas) ed oggi è apparso un po’ stanco e in difficoltà negli spostamenti laterali, tutto questo dovuto anche anche la positività al Covid-19 che gli ha fatto perdere le ultime settimane di gioco. Il prossimo appuntamento persarà con la maglia azzurra, visto che sarà impegnato in Coppa Davis nella sfida dell’Italia ...

