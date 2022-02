Arechi | sindaco annuncia “capienza a 30mila” Avella punta ad aprire la curva nord VIDEO

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – 30.500. Tanti potranno essere gli spettatori che, dalla prossima gara della Salernitana, potranno entrare allo stadio. L’autorizzazione all’aumento dellaè stato conferito giovedì pomeriggio dalla Commissione Provinciale di Vigilanza che proprio allo stadio si è recata in sopralluogo. A comunicare la lieta notizia è stato, sul prato dell’, ilVincenzo Napoli: “La Commissione ha preso atto dei lavori effettuati dal Comune relativi alle prescrizioni della Commissione stessa ed ha quindi dato parere favorevole all’ampliamento della. Grazie all’aggiunta dei tornelli, i posti passano da 26.500 a 29.740 (in realtà sono 30.500 così come da verbale, ndr). La squadra merita di avere tutti questi tifosi al suo fianco”. Raggiante anche ...

