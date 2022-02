Amos Gitai | la storia nel paesaggio del mito

(Di venerdì 25 febbraio 2022) ICi sono immagini e figure che ritornano costantemente nell’opera dia cominciare dalche è quello del suo paese, Israele, attraversato nei suoi miti per restituirne una narrazione capace di rifondarli. E un’esperienza collettiva che vive anche in quelle privatissime, la sua famiglia, il padre Munio architetto del Bauhaus che lasciò l’Europa per salvarsi dal nazismo, la madre Efratia nata in Palestina che continuerà a mantenere vivo lo sguardo sull’orizzonte del Mediterraneo e di una diaspora possibile. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Estratti musicali, proiezioni di immagini e letture di testi compongono il dialogo immaginario di 'Promised lands', la video installazione dell'artista e regista israeliano, realizzata appositamente per la sala d'Arme di Palazzo Vecchio in concomitanza con la conferenza internazionale dei sindaci delle Città del Mediterraneo in corso a Firenze. Al centro dell'...Promised lands, è questo il titolo della video installazione dell'artista e regista internazionale, promossa dal Comune di Firenze e organizzata da MUS. E in collaborazione con AGAV Films grazie a Toscana Energia, che dal 25 febbraio al 14 aprile verrà allestita nella Sala d'Arme di ...ICi sono immagini e figure che ritornano costantemente nell’opera di Amos Gitai a cominciare dal paesaggio che è quello del suo paese, Israele, attraversato nei suoi miti per restituirne una ...Dal 28 febbraio al 14 aprile un viaggio lungo 40 anni nella carriera del regista internazionale nato ad Haifa in Israele ...