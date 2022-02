A trenta anni da Tangentopoli non è cambiato nulla

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : trenta anni

AboutPharma

...a girare per i folk club e ha inciso più didischi dai quali furono estratte molte cover: questo resta il suo capolavoro. Curiosità: i nastri di Stages furono ritrovati nel 1990 - ben 17...... e i consiglieri Giovanna Carnevali, Anna Menichelli, Sergio Gentili e Paolo. La donazione ...Pierluigi Mingarelli - c he si va ad aggiungere ai tanti gesti di vicinanza manifestati da 23a ...Due vittorie in due set per uno a Dubai, e due vittorie in due set per l’altro d Acapulco: proseguono in parallelo la loro corsa a distanza per la prima posizione nella classifica ATP Novak Djokovic e ...Quel titolo, «Fate presto?», e quei giorni delle macerie e della rabbia. Era il 26 novembre 1980, un mercoledì, e la domenica precedente, il tragico 23, l'Irpinia, ...