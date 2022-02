7 allievi di Amici 21 a rischio eliminazione, fuori in due: punizione troppo severa? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Serale di Amici 21 si avvicina sempre di più e i ragazzi sono sempre più a rischio. Nella puntata andata in onda oggi pomeriggio giovedì 24 febbraio, abbiamo visto ben sette degli allievi a rischio eliminazione. Al Serale andranno soltanto quattordici allievi, ha spiegato la maestra Celentano in studio. Numero che comunque potrebbe crescere solo se i professori lo riterranno opportuno. Fatto sta che ben sette allievi sono stati convocati per una comunicazione urgente in quanto non si impegnerebbero a dovere nella scuola durante le ore di pausa dalle lezioni. Così i professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno comunicato una punizione abbastanza severa per loro. Adesso il futuro nella scuola è in bilico. Chi sono i sette ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Serale di21 si avvicina sempre di più e i ragazzi sono sempre più a. Nella puntata andata in onda oggi pomeriggio giovedì 24 febbraio, abbiamo visto ben sette degli. Al Serale andranno soltanto quattordici, ha spiegato la maestra Celentano in studio. Numero che comunque potrebbe crescere solo se i professori lo riterranno opportuno. Fatto sta che ben settesono stati convocati per una comunicazione urgente in quanto non si impegnerebbero a dovere nella scuola durante le ore di pausa dalle lezioni. Così i professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno comunicato unaabbastanzaper loro. Adesso il futuro nella scuola è in bilico. Chi sono i sette ...

