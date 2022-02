Zazzaroni sulla Juventus in Champions: "Una provinciale non ancora di lusso" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il post partita di Villareal-Juventus fa ancora parlare: a dire la sua è il direttore del Corriere dello Sport che elogia Vlahovic, Morata e Mckennie ("l'americano diventa indispensabile essendo il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il post partita di Villareal-faparlare: a dire la sua è il direttore del Corriere dello Sport che elogia Vlahovic, Morata e Mckennie ("l'americano diventa indispensabile essendo il...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Zazzaroni sulla #Juventus in #Champions: 'Una provinciale non ancora di lusso' - carlo234556 : RT @falcions85: Chiambretti legge la nota sulla Juventus. Zazzaroni: 'La notizia è di due ore fa'. Il conduttore, a luci spente, sembra non… - falcions85 : Chiambretti legge la nota sulla Juventus. Zazzaroni: 'La notizia è di due ore fa'. Il conduttore, a luci spente, se… - elixc3 : do le pagelle ai commenti: Graziani 7 Zazzaroni 5 Crucciani 4 Bruno 6.5 Oppini ...non..gli ha dato la parola st… - roberti01918030 : @daniel78ASR La chiamano narrazione. Al nord sono fenomenali nel difendere le loro squadre qui abbiamo zazzaroni &… -