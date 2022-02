WWE: Per Raw migliore dato nel rating da ottobre (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella notte di lunedì è andato in onda l’episodio di Monday Night Raw, tornato su USA Network dopo due settimane su Syfy, causa olimpiadi invernali. La puntata ha fatto registrare un totale di 1.825.000 spettatori e un rating di 0.51 nella fascia demografica 18-49, questo dato nel rating è il più alto fatto registrare da ottobre a questa parte. Ascolti in salita I numeri della puntata dello show rosso evidenziano un aumento negli ascolti rispetto alla settimana precedente dove gli spettatori erano stati 1.602.000, quindi poco più di 200.000 spettatori in meno di questa settimana. Grande balzo anche nel rating nella fascia 18-49, che era stato di 0.44 la scorsa puntata. Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella notte di lunedì è anin onda l’episodio di Monday Night Raw, tornato su USA Network dopo due settimane su Syfy, causa olimpiadi invernali. La puntata ha fatto registrare un totale di 1.825.000 spettatori e undi 0.51 nella fascia demografica 18-49, questonelè il più alto fatto registrare daa questa parte. Ascolti in salita I numeri della puntata dello show rosso evidenziano un aumento negli ascolti rispetto alla settimana precedente dove gli spettatori erano stati 1.602.000, quindi poco più di 200.000 spettatori in meno di questa settimana. Grande balzo anche nelnella fascia 18-49, che era stato di 0.44 la scorsa puntata.

