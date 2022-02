Violenze e mancate cure su mucche e vitelli nell’industria da latte | l’indagine e le immagini degli orrori

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Neanche l’industria delrisparmia sofferenze allee ai, come mostra una recente inchiesta. Sono state documentate terribili violazioni dei diritti di questi animali, tra percosse ripetute e. Ecco glisvelati dalle indagini.e abusi sugli animalidel: l’inchiestaè stata svolta sotto copertura da un investigatore di Animal Equality, organizzazione che si batte per il rispetto dei diritti e del benessereanimali. Ha interessato un allevamento per la produzione dicollocato nel sud del Galles, responsabile del rifornimento di Freshways, il principale trasformatore e grossista indipendente ...

Advertising

rprat75 : @Mr_Mbb quindi BLM e gli ANTIFA andavano repressi nel sangue allora secondo te visto che davano alle fiamme interi… - SeguiUltimaVoce : Il #caporalato e le donne: #sfruttamento, #violenze e mancate denunce. Anche nel mondo della #schiavitù contempora… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenze mancate

Open

... avvengono rapimenti, stragi,e scontri tra oltre 150 milizie in azione, alcune al soldo ... sono tornati a casa senza un nulla di fatto per leautorizzazioni e l'inesistente ...Nello stesso tempo le forze democratiche sono scese in piazza contro lefasciste. Questa ...è stata letteralmente tappezzata di propaganda fascista e di scritte sui muri e non sono...LUGANO - Troppo odio sul web. Lo sa bene Greta Gysin, consigliera nazionale, che ha portato il tema di fronte al Consiglio federale. «I fenomeni sono aumentati, abbiamo lacune legislative per potere i ...L'obiettivo delle azioni delittuose non è il bottino, che quando c'è è di entità modesta, ma il mero agire con rabbia e violenza. Tutti abbiamo responsabilità, a partire dalle famiglie dove spesso ...