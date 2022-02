Via libera della Ue al pacchetto di sanzioni contro Mosca (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'elenco delle persone sanzionate sara' reso noto questa sera nella Gazzetta ufficiale dell'Ue. Il pacchetto inoltre prevede 'restrizioni alle relazioni economiche' con gli oblast di Donetsk e ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'elenco delle persone sanzionate sara' reso noto questa sera nella Gazzetta ufficiale dell'Ue. Ilinoltre prevede 'restrizioni alle relazioni economiche' con gli oblast di Donetsk e ...

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Brasile: Eletrobras, assemblea generale azionisti approva privatizzazione Brasilia, 23 feb 17:33 - L'assemblea generale straordinaria degli azionisti della compagnia statale dell'elettricità del Brasile, Eletrobras, ha dato il via libera...

Via libera della Ue al pacchetto di sanzioni contro Mosca AGI - Il Consiglio Ue ha dato il via libera finale al pacchetto di sanzioni 'per rispondere alla decisione della Federazione russa di procedere al riconoscimento delle aree non controllate dal governo' di Kiev 'degli oblast di ...

Via libera della Ue al panchetto di sanzioni contro Mosca AGI - Agenzia Italia Decreto Milleproroghe via libera dalla Camera: concorso straordinario, assunzioni sostegno da GPS, le novità per la scuola La Camera dei Deputati ha votato la fiducia al governo sul decreto legge intitolato 'disposizioni urgenti in materia di termini legislativi', più noto come 'Milleproroghe'. I voti a favore sono stati ...

Borsa: Europa fallisce rimbalzo, a Milano (-0,3%) non basta sprint Stellantis Questo mentre domani sera si riuniranno in un vertice a Bruxelles i 27 capi di Stato e di governo della Ue dopo il via libera al primo pacchetto di sanzioni contro la Russia, con il premier Mario ...

