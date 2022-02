Ucraina-Russia, Berlino e Parigi illuminate con i colori della bandiera di Kiev (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Questa sera l”Hôtel de Ville di Parigi e la porta di Brandeburgo di Berlino si sono illuminati con i colori della bandiera dell’Ucraina per esprimere la solidarietà a Kiev di fronte “alla violazione della sua sovranità” da parte della Russia, come ha detto la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. “Noi mostriamo la nostra solidarietà al popolo ucraino, ai molti berlinesi con radici ucraine ma anche ai molti russi che vogliono la pace in Russia ed in Ucraina”, le ha fatto eco la sindaca di Berlino, Franziska Giffey. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Questa sera l”Hôtel de Ville die la porta di Brandeburgo disi sono illuminati con idell’per esprimere la solidarietà adi fronte “alla violazionesua sovranità” da parte, come ha detto la sindaca di, Anne Hidalgo. “Noi mostriamo la nostra solidarietà al popolo ucraino, ai molti berlinesi con radici ucraine ma anche ai molti russi che vogliono la pace ined in”, le ha fatto eco la sindaca di, Franziska Giffey. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - lastknight : Putin: 'Per la Russia l'Ucraina non è solo un vicino, è parte integrale della propria storia' Italiani: ok allora.… - NicolaPorro : Le sanzioni dell'Ue contro la Russia potrebbero avere un effetto boomerang... ?? - Nat_Casatelli : RT @franziskanava: La geopolitica spiegata come si deve. Una bellissima puntata di #Atlantide ora su @La7tv #Putin #Ucraina #Russia #Cina @… - TV2000it : RT @tg2000it: #Ucraina #Kiev chiede lo stato d’emergenza e mobilita i riservisti. #Russia lancia nuove minacce e allontana il dialogo con… -