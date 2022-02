Ucraina, la strana guerra in cui a perdere è l’informazione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Se fossimo anche noi in vena, come molta parte della stampa italiana, di analogie con la Seconda guerra mondiale, chiameremmo questo periodo drôle de guerre, o anche la guerra strana, farsa, seduta. Così venne definito il periodo tra l’invasione nazista della Polonia nel 1939 e l’attacco a Benelux e Francia nel 1940. Una fase in cui non accadde molto sul piano delle ostilità militari. Se fossimo in vena, ma non lo siamo, e non tanto perché stia succedendo molto, quanto per il fatto che le analogie storiche non portano lontano, anzi sono spesso il prodotto di crassa ignoranza, quando non di malafede. È quello che accade periodicamente con l’uso delle figure che meglio incarnano il male nel XX secolo: Adolf Hitler e la Germania nazista. Vladimir Putin infatti viene dipinto come una sorta di novello Hitler così come era già successo ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Se fossimo anche noi in vena, come molta parte della stampa italiana, di analogie con la Secondamondiale, chiameremmo questo periodo drôle de guerre, o anche la, farsa, seduta. Così venne definito il periodo tra l’invasione nazista della Polonia nel 1939 e l’attacco a Benelux e Francia nel 1940. Una fase in cui non accadde molto sul piano delle ostilità militari. Se fossimo in vena, ma non lo siamo, e non tanto perché stia succedendo molto, quanto per il fatto che le analogie storiche non portano lontano, anzi sono spesso il prodotto di crassa ignoranza, quando non di malafede. È quello che accade periodicamente con l’uso delle figure che meglio incarnano il male nel XX secolo: Adolf Hitler e la Germania nazista. Vladimir Putin infatti viene dipinto come una sorta di novello Hitler così come era già successo ad ...

Advertising

ilfattoblog : Ucraina, la strana guerra in cui a perdere è l’informazione - rumarno2 : #omnibusla7 Quando l'Ucraina si è autostaccata dalla Russia all'occidente andava bene! Oggi che una parte di cittad… - FilippettiNews : @martaottaviani @MCapisani Che poi è una posizione così strana? Ucraina ha poco da condividere con Ue e Nato. Farla… - elisabarbini : @Svagaia Beato te ?? A me la crisi Russia- Ucraina fa venire questa strana sensazione - mariamacina : RT @dariodangelo91: #Ucraina. Mossa strana, da decifrare, da parte dell'ambasciata ???? in #Russia. Vengono citate 'fonti dei media' per segn… -