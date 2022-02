The Truth Social è appena nato e sta già censurando e bannando (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non è neanche nato nella sua piena funzionalità che sta già immediatamente dando prova di quanto possa essere vero l’assunto sulla presunta libertà d’espressione garantita agli utenti. Ovviamente stiamo parlando di The Truth Social, il nuovo media lanciato da Donald Trump nella giornata del 21 febbraio. Oltre ad avere i naturali problemi tecnici che sono quasi fisiologici in contesti di questo tipo, sembra aver già dato delle chiare indicazioni su quelle che saranno le sue policies di moderazione. Le testate giornalistiche statunitensi (dove, tra l’altro, è possibile scaricare l’app da Apple Store per sistema operativo iOS) hanno raccolto le segnalazioni di alcuni utenti che sono stati colpiti da un ban di The Truth Social. LEGGI ANCHE > Sembra che ci sia ben più di un problema nel download di The ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non è neanchenella sua piena funzionalità che sta già immediatamente dando prova di quanto possa essere vero l’assunto sulla presunta libertà d’espressione garantita agli utenti. Ovviamente stiamo parlando di The, il nuovo media lanciato da Donald Trump nella giornata del 21 febbraio. Oltre ad avere i naturali problemi tecnici che sono quasi fisiologici in contesti di questo tipo, sembra aver già dato delle chiare indicazioni su quelle che saranno le sue policies di moderazione. Le testate giornalistiche statunitensi (dove, tra l’altro, è possibile scaricare l’app da Apple Store per sistema operativo iOS) hanno raccolto le segnalazioni di alcuni utenti che sono stati colpiti da un ban di The. LEGGI ANCHE > Sembra che ci sia ben più di un problema nel download di The ...

Advertising

rainysenses : @gottneocore it's the truth immagina pensarla così alla sua big age, nn ne vale la pena piangere tremare w vomitare… - giornalettismo : E pensare che era nato con l'obiettivo di rafforzare la libertà di pensiero #TheTruthSocial - OsservaMy : di 2 mila scansioni computerizzate, corredate da estese analisi genetiche, i cui risultati sono stati diffusi in un… - RWISHLIST3 : DI NUOVO ?????? MI RICORDA THE TRUTH UNTOLD - iliveforitzy : @lxvryu :( che palle però,poi son loro che fanno aumentare gli ascoltatori. you can say everything but this is the… -