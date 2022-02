Spaventoso incidente sulla SS115: scontro auto furgone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Avola – incidente stradale frontale oggi sulla Strada Statale 115 nel territorio di Avola, in provincia di Siracusa. Lo scontro è avvenuto tra due mezzi, un’auto ed un furgoncino. L’impatto tra i due veicoli è avvenuto a poca distanza dallo svincolo presente in contrada Gallina. Secondo le prime informazioni nello scontro uno dei due conducenti è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale. In corso la ricostruzione esatta dell’incidente da parte delle Forze dell’Ordine. (Foto Assenza) Scicli: incidente stradale a Donnalucata Diabete e dieta: corso su conta carboidrati e insulina Covid Ragusa, 4477 positivi e 2 morti: deceduti un modicano e un pozzallese Pauroso incidente a Vittoria: un ferito FOTO L'articolo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Avola –stradale frontale oggiStrada Statale 115 nel territorio di Avola, in provincia di Siracusa. Loè avvenuto tra due mezzi, un’ed un furgoncino. L’impatto tra i due veicoli è avvenuto a poca distanza dallo svincolo presente in contrada Gallina. Secondo le prime informazioni nellouno dei due conducenti è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale. In corso la ricostruzione esatta dell’da parte delle Forze dell’Ordine. (Foto Assenza) Scicli:stradale a Donnalucata Diabete e dieta: corso su conta carboidrati e insulina Covid Ragusa, 4477 positivi e 2 morti: deceduti un modicano e un pozzallese Paurosoa Vittoria: un ferito FOTO L'articolo ...

