Shevchenko sulla situazione in Ucraina | “Non dobbiamo mollare!”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Appare sempre più difficile lapolitica in. Il paese e i suoi cittadini stanno vivendo giorni terribili con lo spauracchio di un possibile conflitto militare con la Russia. Molti sportivi si sono espressivicenda e tra questi spiccano le parole di Andriy. L’ex allenatore del Genoa e della nazionaleha postato un messaggio di speranza sui propri canali social, elogiando il popolo ucraino e incitando la propria gente a non mollare a e lottare fino alla fine per la difesa della propria indipendenza. Di seguito le sue parole. “L’è la mia patria! Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio paese! Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione! Una nazione di ...