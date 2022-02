Serie B 2021 2022 | 3-3 tra Cosenza e Crotone | tripletta di Maric

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il derby salvezza della venticinquesima giornata diB finisce 3-3 ma née népuò dirsi soddisfatto. Allo Scida ladinon basta a Modesto per conquistare i tre punti. La prima frazione di gioco ha un solo protagonista: l’ex Paris Laura semina il panico nella difesa del, in due occasioni sfiora il vantaggio ma alla terza trova la rete dell’1-0. Al 31? scappa via a Nedelcearu, salta Saro e appoggia in rete a porta sguarnita. Ilfatica a reagisce e nel recupero subisce il raddoppio: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Saro sbaglia l’uscita e Rigione firma il 2-0 da due passi. Il secondo posto sembra iniziare come è finito il primo, con Saro che fa impazzire l’intera retroguardia avversaria. Ma al 52? c’è il gol che ...

Advertising

sportface2016 : #SerieB, pareggio rocambolesco nel derby salvezza tra #Cosenza e #Crotone - frankragosta : Live su #tuttoC per #Gubbio-#Reggiana. I granata devono rispondere al Modena. Gli umbri cercano di ritrovare la vit… - sportface2016 : #SerieB | Le pagelle ed il tabellino di #Lecce vs #Cittadella 1-2 - sportli26181512 : LIVE ?? Siena vs. Reggio Emilia - Men's Serie A2 | 2021/22 - sportface2016 : #SerieC Vittoria del #Modena sul campo del #Teramo, emiliani in testa alla classifica -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021

Corriere dello Sport

Commenta per primo Negli ultimi anni sono passati dallaA numerosi attaccanti che hanno saputo lasciare il segno vincendo la classifica marcatori o ...verrà mai firmato tanto che nel gennaio...In seguito alla notizia del ritorno di Charlie Cox come Daredevil , si è riacceso l'interesse dei fan per leMarvel - Netflix, tanto che a fineDaredevil è entrata nella top 10 Netflix , a ...Dopo un avvio di stagione promettente in Serie A ma non in EuroCup, Trento si è progressivamente persa per strada uscendo in malo modo nei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia a Pesaro l ...La partita Padova - Legnago del 23 febbraio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiduesima giornata di Serie C 2021/2022 ...