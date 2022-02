Sequestratore Amsterdam voleva 200 milioni per l'ostaggio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Aveva chiesto 200 milioni di euro in criptovaluta l'uomo che nel pomeriggio di ieri ha tenuto diverse persone in ostaggio per cinque ore in un negozio Apple ad Amsterdam, prima di essere portato in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Aveva chiesto 200di euro in criptovaluta l'uomo che nel pomeriggio di ieri ha tenuto diverse persone inper cinque ore in un negozio Apple ad, prima di essere portato in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ostaggio dell'Apple Store di Amsterdam è in salvo. Lo riferisce su Twitter la polizia locale, precisando che il s… - fisco24_info : Sequestratore Amsterdam voleva 200 milioni per l'ostaggio: Asserragliato nel negozio Apple, li pretendeva in cripto… - TodayEuropa : Follia ad #Amsterdam: prende in ostaggio un uomo all’Apple store e chiede riscatto in #criptovalute. Il sequestrato… - bellalilli161 : RT @blusewillis1: L'ostaggio scappa dal sequestratore,che lo insegue, dopo essere stato trattenuto nel negozio Apple di Amsterdam per 4 ore… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'L'ostaggio dell'Apple Store di Amsterdam è in salvo. Lo riferisce su Twitter la polizia locale, preci… -