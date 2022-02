Sentenza storica in Colombia, depenalizzato l'aborto (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sentenza storica in Colombia: la Corte costituzionale ha depenalizzato l'aborto, autorizzandolo fino alla 24/ma settimana di gravidanza, superando una precedente norma che lo consentiva solo in caso ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022)in: la Corte costituzionale hal', autorizzandolo fino alla 24/ma settimana di gravidanza, superando una precedente norma che lo consentiva solo in caso ...

Advertising

fattoquotidiano : La sentenza della Corte di giustizia europea è storica: l’Unione può negare i fondi a chi non rispetta lo stato di… - cds1056 : RT @LICIO15: 'Stato di emergenza e Dpcm illegittimi': la sentenza storica del Tribunale di Pisa - PAOLAMALACRIDA : RT @cappellini_c: Non è una sentenza storica, è una licenza di uccidere! Una società che non difende i più deboli non ha futuro. Una civi… - cappellini_c : Non è una sentenza storica, è una licenza di uccidere! Una società che non difende i più deboli non ha futuro. Un… - AnnaMariaRosas1 : RT @francofontana43: La “marea verde” conquista un altro pezzo di America Latina. L’aborto non è più un reato in Colombia. Una sentenza sto… -

Ultime Notizie dalla rete : Sentenza storica Sentenza storica in Colombia, depenalizzato l'aborto Sentenza storica in Colombia: la Corte costituzionale ha depenalizzato l'aborto, autorizzandolo fino alla 24/ma settimana di gravidanza, superando una precedente norma che lo consentiva solo in caso ...

Arriva il nuovo autovelox del suono: multe salatissime C'è inoltre una sentenza storica che riguarda le sanzioni stradali, che vi abbiamo segnalato qua . Sapete quanto hanno pagato gli italiani in multe lo scorso anno? Una cifra record, come spiegato qui ...

Sentenza storica in Colombia, depenalizzato l'aborto - Mondo Agenzia ANSA Sentenza storica in Colombia, depenalizzato l'aborto Sentenza storica in Colombia: la Corte costituzionale ha depenalizzato l'aborto, autorizzandolo fino alla 24/ma settimana di gravidanza, superando una precedente norma che lo consentiva solo in ...

Bagheria, regge 1 sola accusa: ex sindaco Cinque condannato a 8 mesi Bagheria, regge una sola accusa: ex sindaco Cinque condannato a 8 mesi. Cadono gli altri cinque capi d'imputazione ...

in Colombia: la Corte costituzionale ha depenalizzato l'aborto, autorizzandolo fino alla 24/ma settimana di gravidanza, superando una precedente norma che lo consentiva solo in caso ...C'è inoltre unache riguarda le sanzioni stradali, che vi abbiamo segnalato qua . Sapete quanto hanno pagato gli italiani in multe lo scorso anno? Una cifra record, come spiegato qui ...Sentenza storica in Colombia: la Corte costituzionale ha depenalizzato l'aborto, autorizzandolo fino alla 24/ma settimana di gravidanza, superando una precedente norma che lo consentiva solo in ...Bagheria, regge una sola accusa: ex sindaco Cinque condannato a 8 mesi. Cadono gli altri cinque capi d'imputazione ...