Scherma azzurra | fioretto e spada in Coppa del Mondo

Roma – Triplo impegno di Coppa del Mondo per la Scherma azzurra nel prossimo weekend. Da venerdì 25 a domenica 27 febbraio il fioretto propone la tappa maschile al Cairo e quella femminile di Guadalajara, contemporaneamente è in programma anche un nuovo appuntamento del circuito iridato di spada femminile, a Sochi. fioretto Maschile Dall'Egitto al Messico, due importanti banchi di prova attendono i fiorettisti e le fiorettiste del responsabile d'arma Stefano Cerioni. Al Cairo saranno in pedana nella gara individuale maschile Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Lorenzo Nista e Damiano Rosatelli. Nella competizione a squadre, invece, ...

