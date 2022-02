RAI FICTION 2022: TUTTI I TITOLI TRA RINNOVI E NOVITÀ APPROVATI DAL CDA DI VIALE MAZZINI (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Via libera del CdA di VIALE MAZZINI al piano di Rai FICTION con le serie destinate a Rai1 e Rai2 tra nuove stagioni e NOVITÀ. Un investimento complessivo di 160 milioni di euro, con un taglio di circa 30 milioni sull’anno precedente. Tagli ulteriori al budget che ci si augura non si riflettano sulla qualità di un gioiello quale è Rai FICTION, sia a livello nazionale che internazionale. La direttrice Maria Pia Ammirati lavora da tempo in questa direzione e i risultati si vedono. In un mercato mai tanto rigoglioso è necessario tenergli dietro per non perdere la nostra posizione di leadership. L’investimento sulla FICTION da parte della Rai dovrà essere sempre più importante. Lo stanno facendo le piattaforme, lo sta facendo Sky e dovremo farlo anche noi per non diventare retroguardia. ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Via libera del CdA dial piano di Raicon le serie destinate a Rai1 e Rai2 tra nuove stagioni e. Un investimento complessivo di 160 milioni di euro, con un taglio di circa 30 milioni sull’anno precedente. Tagli ulteriori al budget che ci si augura non si riflettano sulla qualità di un gioiello quale è Rai, sia a livello nazionale che internazionale. La direttrice Maria Pia Ammirati lavora da tempo in questa direzione e i risultati si vedono. In un mercato mai tanto rigoglioso è necessario tenergli dietro per non perdere la nostra posizione di leadership. L’investimento sullada parte della Rai dovrà essere sempre più importante. Lo stanno facendo le piattaforme, lo sta facendo Sky e dovremo farlo anche noi per non diventare retroguardia. ...

Advertising

fraversion : Sergio Castellitto sarà il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nella serie in quattro puntate, co-prodotta da Rai F… - Linkiesta : Un giorno mi spiegherete la vostra invincibile necessità di esprimervi, anche a pancia scoperta Ci si offende con… - TIM_music : 'Nuovo giorno Nuova luce'. ?? @ManuDolcenera ci regala un magnifico riadattamento in italiano di 'Feeling Good' di N… - bubinoblog : RAI FICTION 2022: TUTTI I TITOLI TRA RINNOVI E NOVITÀ APPROVATI DAL CDA DI VIALE MAZZINI - grumpylisbon : Scusate ma in che senso una fiction RAI sul Conte di Montecristo? Non scherzate con il mio cuore e soprattutto Luca… -

Ultime Notizie dalla rete : RAI FICTION Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 23 Febbraio 2022 ... Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: The Good Doctor e The Resident (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2 Chi l'ha visto? , in onda dalle 21.20 su ...

Rai Pubblicità, ecco l'offerta commerciale per aprile - maggio 2022 Nel catalogo di Rai Fiction l'offerta primaverile si compone di 10 titoli in prima visione, tra cui il finale di stagione di Noi, i primi 4 episodi della saga de Il Commissario Montalbano in versione ...

Approvato il Piano Fiction Rai - E-DUESSE.IT e-duesse Rai Pubblicità, ecco l’offerta commerciale per aprile-maggio 2022 Rai Pubblicità presenta l’offerta commerciale per aprile-maggio. Viale Mazzini proporrà nel periodo sui suoi canali tante prime visioni e grandi eventi, tra cui spicca l’Eurovision Song Contest che pe ...

Doc – Nelle tue mani, presto un neonato in reparto: l’attrice della fiction Rai è incinta! Presto un neonato in reparto e no, non è una nuova puntata di Doc - Nelle tue mani, ma una delle attrici della fiction di successo è incinta!

...e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: The Good Doctor e The Resident (serie tv), in onda dalle 21.20 su2 Chi l'ha visto? , in onda dalle 21.20 su ...Nel catalogo dil'offerta primaverile si compone di 10 titoli in prima visione, tra cui il finale di stagione di Noi, i primi 4 episodi della saga de Il Commissario Montalbano in versione ...Rai Pubblicità presenta l’offerta commerciale per aprile-maggio. Viale Mazzini proporrà nel periodo sui suoi canali tante prime visioni e grandi eventi, tra cui spicca l’Eurovision Song Contest che pe ...Presto un neonato in reparto e no, non è una nuova puntata di Doc - Nelle tue mani, ma una delle attrici della fiction di successo è incinta!