Quello che Salvini non dice (e finge di non ricordare) sulle sanzioni alla Russia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A dimostrare la presenza di un certo tasso d’ipocrisia, nelle critiche di Salvini alle sanzioni alla Russia, basterebbe l’evidenza storica. Basterebbe ricordare, cioè, che proprio quella Lega che oggi le aborre, quando ha avuto la possibilità di metterle in discussione, le ha invece rinnovate. La prima volta successe a fine giugno del 2018: il governo gialloverde, Quello “del cambiamento”, s’era insediato da poche settimane, ma cambiò ben poco sul fronte orientale. Conte andò a Bruxelles per il suo esordio in Consiglio europeo, e avallò il rinnovo delle sanzioni. Il tutto, malgrado nel famigerato “contratto di governo” si leggesse: “E’ opportuno il ritiro delle sanzioni imposte alla Russia, da riabilitarsi come ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A dimostrare la presenza di un certo tasso d’ipocrisia, nelle critiche dialle, basterebbe l’evidenza storica. Basterebbe, cioè, che proprio quella Lega che oggi le aborre, quando ha avuto la possibilità di metterle in discussione, le ha invece rinnovate. La prima volta successe a fine giugno del 2018: il governo gialloverde,“del cambiamento”, s’era insediato da poche settimane, ma cambiò ben poco sul fronte orientale. Conte andò a Bruxelles per il suo esordio in Consiglio europeo, e avallò il rinnovo delle. Il tutto, malgrado nel famigerato “contratto di governo” si leggesse: “E’ opportuno il ritiro delleimposte, da riabilitarsi come ...

