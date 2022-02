Pontecagnano Faiano, incendio in un garage: fumo e paura (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPontecagnano (Sa) – È ancora chiusa al traffico via monsignor Grasso, la strada situata nel comune di Pontecagnano Faiano, occupata dai mezzi di soccorso che stanno operando da questa mattina in un complicato intervento per spegnere un incendio divampato in un garage sotterraneo al civico numero 32. Vigili del fuoco, polizia municipale e carabinieri sono sul posto per coordinare tutte le operazioni che ad un certo punto hanno fatto tenere anche per la necessità di dover evacuare la palazzina situata a poca distanza dal garage. A far temere per la sicurezza degli abitanti sia le alte temperature registrate all’interno del garage che il fumo intenso e pericoloso per le vie respiratorie. Ma alla fine non è stato necessario ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È ancora chiusa al traffico via monsignor Grasso, la strada situata nel comune di, occupata dai mezzi di soccorso che stanno operando da questa mattina in un complicato intervento per spegnere undivampato in unsotterraneo al civico numero 32. Vigili del fuoco, polizia municipale e carabinieri sono sul posto per coordinare tutte le operazioni che ad un certo punto hanno fatto tenere anche per la necessità di dover evacuare la palazzina situata a poca distanza dal. A far temere per la sicurezza degli abitanti sia le alte temperature registrate all’interno delche ilintenso e pericoloso per le vie respiratorie. Ma alla fine non è stato necessario ...

