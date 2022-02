Per l'intelligence americana Mosca è pronta ad attaccare (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gli ucraini continuano ad acquistare armi e munizioni. A febbraio sono state registrate 10 mila armi da fuoco, in tutto il paese ci sono 700 mila proprietari di armi legali. La destabilizzazione non è fatta solo di azioni dirette, ma anche di attesa, e nell’attesa della guerra creata dal Cremlino gli ucraini si preparano. Ieri, il Parlamento di Kiev ha approvato l’entrata in vigore dello stato di emergenza, un passo prima della legge marziale, che verrà applicato a tutto il territorio fatta eccezione per le regioni di Donetsk e Luhansk. Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che si tratta di misure preventive, ha richiamato anche i riservisti, circa quarantaseimila persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni, ha invitato gli ucraini che sono in Russia a tornare e chiesto ai paesi occidentali di varare nuove sanzioni contro Mosca. Il ministro degli Esteri ucraino, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gli ucraini continuano ad acquistare armi e munizioni. A febbraio sono state registrate 10 mila armi da fuoco, in tutto il paese ci sono 700 mila proprietari di armi legali. La destabilizzazione non è fatta solo di azioni dirette, ma anche di attesa, e nell’attesa della guerra creata dal Cremlino gli ucraini si preparano. Ieri, il Parlamento di Kiev ha approvato l’entrata in vigore dello stato di emergenza, un passo prima della legge marziale, che verrà applicato a tutto il territorio fatta eccezione per le regioni di Donetsk e Luhansk. Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che si tratta di misure preventive, ha richiamato anche i riservisti, circa quarantaseimila persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni, ha invitato gli ucraini che sono in Russia a tornare e chiesto ai paesi occidentali di varare nuove sanzioni contro. Il ministro degli Esteri ucraino, ...

