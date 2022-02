M5S, Frecciarossa delle 5,15 non sara’ soppresso (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Il treno Frecciarossa Salerno-Roma delle ore 5.15 non sara’ piu’ soppresso. Una scelta di buonsenso, considerato che tale mezzo e’ di fondamentale importanza per decine e decine di insegnanti e impiegati che lavorano nella Capitale e che usufruiscono di questo servizio per raggiungere i luoghi di lavoro in perfetto orario. Era doveroso da parte nostra chiarire la problematica. Sicuramente, a causa della ridotta mobilita’ dei viaggiatori, l’azienda sara’ costretta a rimodulare l’offerta e il servizio, tuttavia abbiamo avuto forti rassicurazioni sul fatto che il treno Frecciarossa Salerno – Roma delle 5,15 non sara’ eliminato e sara’ sicuramente tutelata la fascia di trasporto per i pendolari”. Lo annunciano la Senatrice del Movimento 5 ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Il trenoSalerno-Romaore 5.15 nonpiu’. Una scelta di buonsenso, considerato che tale mezzo e’ di fondamentale importanza per decine e decine di insegnanti e impiegati che lavorano nella Capitale e che usufruiscono di questo servizio per raggiungere i luoghi di lavoro in perfetto orario. Era doveroso da parte nostra chiarire la problematica. Sicuramente, a causa della ridotta mobilita’ dei viaggiatori, l’aziendacostretta a rimodulare l’offerta e il servizio, tuttavia abbiamo avuto forti rassicurazioni sul fatto che il trenoSalerno – Roma5,15 noneliminato esicuramente tutelata la fascia di trasporto per i pendolari”. Lo annunciano la Senatrice del Movimento 5 ...

