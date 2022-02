Le Iene | anticipazioni del 23 febbraio | le inchieste e gli ospiti in studio

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Questa sera 23, su Italia 1, andrà in onda una nuova puntata de Le. Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, promossa nel ruolo di presentatrice, accoglieranno inanche numerosi. Tra questi ci saranno Marco Cappato, Stefano Bettarini, Ivana Spagna e Valerio Scanu. Inoltre, come sempre, ci sarà anche la divertente presenza del duo comico formato da Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ovviamente, al centro della puntata, ci saranno leche, ogni settimana, cercano di far luce su questioni differenti. Questa volta, ci si concentrerà sul traffico dei bambini in Paraguay, sulla campagna vaccinale in Kenya e sull’operato delle baby gang. L’intervista vedrà come protagonista Gianmaria Volpato. Potrebbe interessarti: Le, ecco come e dove vedere la replica ...