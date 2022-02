Lazio-Porto, Conceição: “All’Olimpico con personalità, l’obiettivo è solo vincere” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) E’ previsto per domani pomeriggio il ritorno dei playoff di Europa League, tra Lazio e Porto. Il match vedrà le squadre affrontarsi All’Olimpico alle ore 18.45. Nella conferenza stampa pre-match, l’allenatore del Porto, Sergio Conceição, ha dichiarato: “Il vantaggio è inutile, dobbiamo giocare per vincere e prendere la qualificazione. A Roma con personalità, con la nostra identità e con l’obiettivo di vincere la gara. Per queste squadre che hanno un’identità ben definita, giocare in casa o in trasferta non cambia nulla. Anche se con i i tifosi c’è sempre quel qualcosa in più, ci troveremo contro una Lazio aggressiva, che cercherà di pressare e costruire azioni. Abbiamo lavorato nei minimi dettagli sugli avversari, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) E’ previsto per domani pomeriggio il ritorno dei playoff di Europa League, tra. Il match vedrà le squadre affrontarsialle ore 18.45. Nella conferenza stampa pre-match, l’allenatore del, Sergio, ha dichiarato: “Il vantaggio è inutile, dobbiamo giocare pere prendere la qualificazione. A Roma con, con la nostra identità e condila gara. Per queste squadre che hanno un’identità ben definita, giocare in casa o in trasferta non cambia nulla. Anche se con i i tifosi c’è sempre quel qualcosa in più, ci troveremo contro unaaggressiva, che cercherà di pressare e costruire azioni. Abbiamo lavorato nei minimi dettagli sugli avversari, ...

